محافظ الأقصر يبحث مع مسئولي الصحة الوضع الوبائي لفيروس كورونا

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مسئولى الصحة بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على الوضع الصحى والوبائى لفيروس كورونا المستجد، وهم الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام الجبلاوى وكيل مديرية الشئون الصحية ،والدكتور إسماعيل العربي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وبحضور اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة.



واستعرض محافظ الأقصر استعدادات المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والسلوكيات الخاصة بشهر رمضان وموقف المحافظة من الاستعدادات الصحية وعدد الآسرة المجهزة بالرعاية المركزة بكل مستشفى، كما أستعرضت اللجنة الطبية توافر كميات الأكسجين بالمحافظة سواء أسطوانات او الأكسجين السائل.

وصرح مسئولى الصحة بالمحافظة أن المستشفيات بصدد استقبال عدد كبير من المولدات التى تكفى لأحتياجات المواطنين المتعافين من فيروس كورونا فى حال احتياجهم لأكسجين منزلى بعد التعافى وخروجهم من المستشفيات.



وأكد مسئولى الصحة أن المحافظة بصدد افتتاح 4 أفرع أخرى جديدة فى مراكز مختلفة لتلقى لقاح فيروس كورونا بالمجان للمواطنين فى أسنا وأرمنت والطود والقرنة وذلك بالأضافة للمركز الحالى وهو مستشفى حميات الأقصر.



وناشدت اللجنة المواطنين سرعة التسجيل فى الموقع الأليكترونى الرسمى للقاحات ، وذلك حرصا على حياتهم ، مع التاكيد على ضرورة تطبيق المواطنين للأجراءات أحترازية والحرص على التباعد الأجتماعى وغسل الآيدى بأستمرار بالماء والصابون وتطهير البيئة المحيطة.

ونفى مسئولى الصحة ما يشاع حول نقص عدد الآسرة أو الأكسجين مؤكدين على أن الوضع الصحى والوبائى آمن تماما ، ولا يوجد ما يدعو للقلق وان جميع المستشفيات جاهزة لأستقبال مرضى داخل الرعاية المركزة أو القسم الداخلى.

جدير بالذكر أنه قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء أشرف منير نائب مدير أمن الاقصر، واللواء نادر وصفى مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والعميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية بمدينة الأقصر، ومتابعة التزام المقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.