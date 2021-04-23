حبس عاطل انتحل صفة رجل شرطة لسرقة المواطنين في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس عاطل انتحل صفة رجل شرطة أثناء محاولة سرقة متعلقات أحد المواطنين في مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمع أفرادها صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، "له معلومات جنائية"، حال قيامه باستيقاف أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبتفتيشه منتحلاً صفة رجل شرطة وشروعه فى الاستيلاء منه على ما بحوزته من مبالغ مالية.

بسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط استوقفه المتهم، وقام بتفتيشه عقب إيهامه بأنه رجل شرطة، إلا أنه ارتاب فى أمره فاستغاث بالقوات حتى تم ضبطه، واتهمه بالشروع في سرقته.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.