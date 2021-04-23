ضبط 500 زجاجة عصير رمضاني منتهية الصلاحية في بورسعيد

ضبط 500 زجاجة عصير رمضاني منتهية الصلاحية ببورسعيد

تمكنت حملة مكبرة لـ"تموين بورسعيد" بقيادة ناصر ثابت مدير المديرية ، اليوم الجمعة، من ضبط 500 زجاجة عصير رمضاني مختلفة النكهات والأطعمة "أناناس -تفاح -مانجو -ليمون -فراولة رومان - برتقال" مُنتهية الصلاحية، وذلك بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس.

أكد " محمد عوض" وكيل لمديرية، أن ضبط العصائر جاء لحماية المواطنين من مخاطر الاصابة بتليف الكبد، والٱلم الحاد في المعدة والتسمم الغذائي، خاصة مع تزايد الاقبال عليها في رمضان.



وشدد "ناصر ثابت" وكيل وزارة التموين علي مراقبة الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية، خلال هذا الشهر الكريم للتأكد من جودة وصلاحية الأغذية المقدمة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان، وبالتزامن مع جائحة كورونا.



تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة رقم 1582 لسنة 2021 جنح المناخ، وتتولي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن المديرية وضعت خطة لمتابعة ورصد حركة الأسواق خلال موسم شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الأساسية والاستهلاكية.



وكشف ثابت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن ضخ كميات إضافية من السلع التموينية والسلع المدعمة والحرة كـ "اللحوم ـ الدواجن ـ الأسماك ـ الزيت ـ الأرز ـ السكر" عبر الشركة العامة لتجارة الجملة والاتحاد التعاوني والجمعيات الاستهلاكية والفئوية، مؤكدا تكثيف الحملات على محلات الجـزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة داخل نطاق المحافظة لمنع استغلال المواطنين والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي .

الحملات على محلات الجـزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة داخل نطاق المحافظة لمنع استغلال المواطنين والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي .