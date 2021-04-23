«إرادة جيل» يرحب بقرار استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا

أعلن حزب إرادة جيل، ترحيبه بقرار استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا بما في ذلك مطارات الغردقة وشرم الشيخ.

وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن هذا القرار والذى صدر خلال الاتصال الهاتفي الذى جرى اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين يمثل نقطة انطلاق جديدة لمسار العلاقات المصرية الروسية وخاصة تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

وأوضح تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن هذا القرار يبعث برسالة هامة لصالح مصر واستقرار أمنها ويكشف مدى الثقة الروسية في الإجراءات المصرية التي مهدت لصدور هذا القرار، مشيرا إلى أن مصر تمتاز بموقع جغرافي ممتاز، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الدولة ووزارة السياحة والعمل علي تطوير الأماكن والمناطق السياحية.

ووجه حزب إرادة جيل، الشكر لكل الأجهزة المصرية التي ساهمت في صدور القرار الروسي بعد فترة توقف لحركة الطيران بين البلدين.

كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ستستأنف قريبًا الطيران العارض مع مطارات شرم الشيخ والغردقة في مصر.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي): "كل شيء يسير كما هو مخطط له. أعتقد أن استئناف الرحلات سيكون قريبًا وهذا الإعلان سيكون على مستوى آخر".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن في وقت سابق، إمكانية استئناف الطيران العارض مع المنتجعات المصرية، التي تعتبر مكانًا مفضلًا لكثير من الروس لقضاء العطلات.

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية بمنطقة شرم الشيخ في نهاية شهر أكتوبر عام 2015.