الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عبد الحفيظ: ننتظر الكثير من «كهربا».. وعقوبته هي الأكبر في تاريخي

جريدة الدستور

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن غرامة محمود عبد المنعم "كهربا" هي الأكبر في تاريخه كمديرًا للكرة في النادي الأهلي.

وكان قد وقع سيد عبد الحفيظ عقوبة على محمود كهربا لاعب الفريق، بقيمة مليون جنية، على خلفية أزمة افتعلها داخل غرفة ملابس النادي الأهلي.

وقال عبدالحفيظ، في برنامج "مهيب ورزان في رمضان" عبر قناة إم بي سي مصر: "فرض العقوبات على اللاعبين لا ينتج عنها أزمات، لأن اللاعبين لديهم علم مسبق بلوائح العقوبات في النادي الأهلي".

وأضاف: "حجم الغرامة التي يتم توقيعها على اللاعب تأتي وفقًا للحدث الذي يُعاقب عليه".

وحرص سيد عبد الحفيظ على دعم محمود كهربا في نهاية حديثه، مؤكدًا أنه لاعب كبير وينتظر  منه الكثير في الفترة المقبلة، مثله مثل زملاؤه في الفريق".

وكان قد خسر النادي الأهلي مباراته السابقة في الدوري الممتاز أمام سموحة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الأهلي والسلام.

 

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