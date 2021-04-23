محافظ مطروح يتفقد مزارع القمح والزيتون ونخيل سيوة وقرى حياة كريمة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إحدى مزارع القمح بمدينة سيوة على مساحة ١٥ فدانا بالإضافة الي إحدى مزارع البرسيم ومزارع الزيتون والنخيل والفاكهة على مساحة أكثر من ١٠٠ فدان وجميعها تروى بنظام الري بالرش والتنقيط في إطار التوجه؛ للتوسع في نمط الري المطور للحفاظ على المياه.



كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المشروعات التي يتم تطويرها تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بقرية المراقي ضمن قرى السنة الثانية بالمرحلة الأولى للمبادرة.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم تفقد أعمال الإحلال الجزئي وتطوير مدرسة مشندت للتعليم الأساسي بإجمالي 11 فصلا والجاري تنفيذها حاليا من خلال هيئة الأبنية التعليمية بنسبة 50% مع الإسراع في تنفيذها لتدخل مع بداية العام الدراسي المقبل.

ووجه محافظ مطروح بدراسة إنشاء مدرسة ثانوية لخدمة طلاب قرى المراقي وبهى الدين والتيسير عليهم وأهلهم مشقة الوصول إلى مدينة سيوة.

ومتابعه موقف تطوير شبكة مياه الشرب وإنشاء وحدة إزالة الحديد وخزان علوي بالقرية، مؤكدا أنه تم الاطمئنان على الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة بقرية المراقي.. بالإضافة إلى أنه سيتم رصف 1.5 كم طرق من الخطة الاستثمارية بالقرية.

وأضاف أنه تفقد أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية بهى الدين ضمن الـ5 قري بالسنة الأولى للمرحلة الأولى من المبادرة بإجمالي 38 منزلا بتكلفة تتجاوز مليوني جنيه ورصف عدد من الطرق مؤكدا أنه تابع أعمال إعادة تأهيل وهدم وبناء 38 وحدة سكنية منها 21 وحدة هدم وبناء و17 وحدة إعادة تأهيل وإحلال وتجديد 82 عامود إنارة بالقرية ورصف طرق أخرى بمسافة 1. 2 كم.

وأشار إلى أنه تم تفقد إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية بقرية بهي الدين بمركز سيوة ومركز شباب بهى الدين بعد أعمال تطويره موجها بالاستغلال الأمثل مع توسعة الأنشطة الرياضية والثقافية بالمركز والعمل على دمج النشء والشباب في الأنشطة الرياضية.

جاء ذلك بحضور يرافقه العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة والمهندس حسين السنيني مدير تنمية القرية ومنسق عام المبادرة بمطروح وشيوخ واحة سيوة.