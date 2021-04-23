الجمعة 23 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء إزالة منطقة بطن البقرة ضمن خطة القضاء على العشوائيات

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

بدأت محافظة القاهرة، أعمال إزالة منطقة بطن البقرة التابعة لحى مصر القديمة في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لمتابعة الأعمال والوقوف على كل ما يطرأ وتذليل أي عقبات فور حدوثها.

وصرحت نائب محافظ القاهرة، بأنه تم إزالة ٣٠ عقارا وتسكين ٣٢ أسرة بحي الأسمرات في الحال و٢١ آخرين عند ذويهم.

وبدأت أعمال الإزالة بشكل آمن، كما تمت أعمال الإزالة بأشراف من المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وبحضور اللواء إبراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة واللواء خالد شحاته رئيس حي مصر القديمة وبالتعاون مع قوات الشرطة وبتواجد من الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة.

وتمت أعمال الإزالة طبقا للتعليمات المشددة من نائب المحافظ بضرورة تنفيذ أعمال الإزالة بشكل آمن والتسكين الفوري للمواطنين وإتمام جميع الأعمال بشكل آمن حفاظا على حياة وسلامة سكان المنطقة.

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بطن البقرة إزالة العشوئيات محافظة القاهرة

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