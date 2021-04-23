غدًا.. محافظ القاهرة يوزع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمساكن المحروسة

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح غد السبت، توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بمساكن المحروسة بحي السلام ثان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تفعيلًا لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ومن جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن حملة أبواب الخير تم إطلاقها لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن قوافل الحملة مستمرة في توفير الغذاء طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 2 كيلو و500 جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

كان استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القافلة الغذائية المقدمة ضمن حملة " أبواب الخير " من صندوق تحيا مصر والمكونة من 8 حاويات محملة ب 144 طن مواد غذائية و15 طن دجاج مجمد ليتم توزيعها على 12 ألف أسرة مستحقة للدعم من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وذلك بالاسمرات ومنشأة ناصر وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة زينب وعزبة خيرالله وعزبة أبو قرن خلال شهر رمضان المعظم .

وأكد محافظ القاهرة أن القافلة تأتى كاستمرار للجهود التى تبذلها الدولة والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوي المعيشة والخدمات المقدمة لهم مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص .

وأشاد اللواء خالد عبد العال بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات والسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين و دعم الأسر الأولى بالرعاية .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة لاتدخر جهدًا في تقديم الدعم لجهود المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلي خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم .