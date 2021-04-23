البرلمان العربي يدعو الصوماليين للحوار والتوافق حول الانتخابات

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الأطراف في الجمهورية الصومالية الفيدرالية إلى الانخراط البنَّاء والجاد في حوار وطني شامل بهدف التوصل إلى توافق حول الانتخابات الوطنية، والعمل على إتمام وإنجاح هذا الاستحقاق السياسي والدستوري الهام في ظل أجواء هادئة، على نحو يعزز الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن التمسك بالحوار السياسي بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة والأطراف الصومالية الأخرى، هو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق حول المشكلات والعقبات التي تواجه التحضير للانتخابات العامة في البلاد، داعياً الدول العربية إلى الوقوف بجانب الصومال ومساندته في تجاوز التحديات الراهنة، ودعم جهوده من أجل وضع البلاد على طريق السلام والتقدم والازدهار.

وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم ومساندة كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل في جمهورية الصومال، وتعزيز أمنه واستقراره على كافة المستويات.

قضت محكمة صومالية بالسجن مدى الحياة والإعدام على ثمانية من مقاتلي حركة "الشباب" الإرهابية.

وذكر "راديو شابيلي" اليوم الأربعاء أن المحكمة الكائنة بإقليم "بونتلاند" أدانت المقاتلين الثمانية بتهم القتل والاغتيال، مضيفا أن المتهمين اعترفوا بارتكاب تلك الجرائم.

يشار إلى أن حركة "الشباب" تسيطر على مناطق جبلية واسعة بالولاية كما دبرت العديد من الهجمات بمختلف مناطقها.

كانت وكالة الأنباء الوطنية في الصومال، أعلنت أن الرئيس محمد عبدالله فارماجو، وقع قانونا يمدد فترته الرئاسية عامين إضافيين من دون إجراء انتخابات.

وانتهت فترة رئاسة فرماجو فعليا في الثامن من فبراير الماضي.

ووقع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي، الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الإثنين الماضي.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى، أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور، حيث لم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.

ويثير القانون قلق الأسرة الدولية، حيث قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن هذا القرار سيقسم الصومال ويسبب مزيدا من التأخير، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها، وفقا لسكاي نيوز.

كما كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن على موقع "تويتر"، أن ذلك "يسبب مزيدا من تقويض السلام والأمن في البلاد"، داعيا "الحكومة الفيدرالية وولايات الصومال الفيدرالية إلى استئناف المحادثات".