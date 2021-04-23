القوى العاملة توفر 20 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 20 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركة مفتاح التوصيل لأجهزة الحاسب الآلي المحدودة بجدة بالمملكة بجدة براتب 4000 ريال، و8 ساعات عمل، وإجازة أسبوعية.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب مع شركة "مفتاح" للتواصل لأجهزة الحاسب الآلي المحدودة بجدة لتوفير 20 فرصة عمل بشرط أن يكون العامل له إقامة، وعنوان الشركة مدينة جدة - حي الحمراء - شارع إبراهيم أدهم ، واتس اب 0544505598 ميل [email protected]

وذلك في إطار متابعة وزير القوى العاملة، على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح منذ أيام قليلة في حصول عامل مصري على مستحقاته البالغة 11 ألفا و920 درهما إماراتيا ، أي ما يوازي 51 ألف جنيه مصري تقريبا.

في حين قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتحصيل جزء من مستحقات مواطن مصري، بلغت 2 مليون ريال و 277 ألف و739 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 9 ملايين و520 ألفا و949 جنيها مصريا تقريبا، وسوف يتم استيفاء باقي حقوق المواطن عند تحصيلها.

بينما قام مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، بتسوية مشكلة عامل مصر، وبلغت إجمالي مستحقاته 4236 ريالا قطريا، أي ما يوازي 18 ألفاً و330 جنيها مصرياً تقريبا.

كما قام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، باسترداد 12 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ6 عمال مصريين بلبنان، حيث تفرض الكفالة البنكية على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.