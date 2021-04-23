7 نصائح لمرضى السكر لصيام رمضان بأمان

قدمت وزارة الصحة والسكان، 7 نصائح لمرضى السكر للصيام في رمضان بأمان، مشيرة إلى ضرورة متابعة الحالة الصحية باستمرار مع متخصص في السكر

وأكدت على فحص السكر عدة مرات يومياً خاصة الفترة من الظهر وحتى المغرب وبعد الافطار والسحور، وتعديل جرعات ومواعيد أدوية السكر بمعاونة الطبيب، خاصة الأنسولين ومنتجات السلفونيليوريا لتجنب الانخفاض الشديد للسكر في الدم.

وأشارت إلى الاستعداد فورا للافطار اذا شعر المريض بأعراض انخفاض السكر في الدم، والتوقف تماماً عن الصيام اذا تكرر الارتفاع والانخفاض في نسبة السكر في الدم، وشرب الماء بكثرة بين الافطار والسحور لتجنب الجفاف، والافطار على كوب من الماء وتمرة واحدة ثم القيام للصلاة.

وأشارت إلى أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تستقبل المواطنين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، لافته إلى أنه يمكن معرفة مكان العيادة الأقرب من خلال تطبيق صحة مصر .

وناشدت الوزارة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، بالتوجه إلى المستشفيات للحصول على أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال لمدة تكفي 3 أشهر ، كما ناشدتهم بالمشاركة في مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" وأهمهم المواطنين الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين وخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.