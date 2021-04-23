الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. رواية «جومانا.. الحلم» لمحمد الدسوقي عن دار «زحمة كتاب»

غلاف رواية جومانا
غلاف رواية جومانا

صدر حديثا رواية "جومانا.. الحلم" عن دار "زحمة كتاب" للطبع والنشر بالقاهرة ورواية "جومانا.. الحلم" هى العمل الروائي الأول للكاتب محمود دسوقي، وتقع الرواية في عدد 148 صفحة وهي رواية فانتازيا تحكي عن ميثيولوجيات قديمة راسخة في وجدان المجتمع المصري وتطغى على الرواية الخيالية الحركية مع مشاهد رومانسية دونما أي إبتذال.

 

ومن الأجواء التي تحملها الرواية "إختطفت النداهة فاطمة إلي باطن الأرض، فانطلق خالد خلفهم في دهاليز وممرات و كهوف في باطن الأرض , وحين لحق بمن خطفوا أخته قتل كل من رأه بجانبها إلا الأنثي الوحيدة بينهم . كانت فاطمة غارقة في دمائها فخاف خالد من العودة بها إلي بيتهم. أخبرته الأنثي التي عرفت نفسها بإسم جومانا أن الحكماء يمكن أن يعالجوها من الجروح التي أصابتها . إنطلق معهم في رحلة بين ممرات بين الصخور حتي وصل إلي مدينة ساندرون وهناك قابل الحكيم محتوب . أخبره الحكيم محتوب قصتهم و قصة أسلافهم وكيف وصلوا إلي هنا، ثم أخبره عن معاناتهم من ظلم الملك دكتاس والحاشية . حاولت جومانا إقناع خالد بالإنضمام إلي صفوف المقاومة بعدما رأت مهاراته القتالية ولكنه رفض و عاد إلي سطح الأرض بعد شفاء أخته . حاولت جومانا والحكيم محتوب و باقي الفريق مهاجمة الملك يوم عيد الحصاد ولكن المحالة باءت بالفشل و تم القبض علي جومانا واثنين أخرين . لم يستطع خالد التأقلم مع حياته فوق سطح الأرض , فعاد مع أخته ليفاجئ بما حدث لجومانا والفريق".

 

ومن جانب ’خر تواصل دور النشر والطباعة والتوزيع المصرية عملها بأقصى ما تستطيع وذلك على الرغم من ظروف فيروس كورونا اللعين وبرغم من الصعوبات الإقتصادية التي تواجهها دور النشر المختلفة بسبب هذا الفيروس اللعين وذلك من أجل دعم الثقافة وتنمية المجتمع المصري .

رواية جومانا محمد الدسوقي دار زحمة كتاب

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