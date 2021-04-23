عضو التشييد يوضح أهم مراحل التخطيط الناجح لتنفيذ المشروعات القومية

دنقلا" تحديد المراحل الرئيسية للمشروع

قال الدكتور مالك محمد دنقلا عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعضو لجنة التشييد بالجمعية، إن التخطيط الناجح للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات هو أداة لبناء تصور مسبق عن مراحل تنفيذ المشروع، وتصور المخاطر المتوقعة التي ستواجه المشروع عند تنفيذه.

وأوضح «دنقلا » فى تصريح لـ«الدستور» أن نجاح تخطيط المشروعات القومية يرتبط بقدرة القائمين على التخطيط، وخبراتهم في التنبؤ بالمشاكل والمصاعب التي ستواجه المشروع في مرحلة تنفيذه؟

ولفت عضو رجال الأعمال إلى أن أهم مراحل التخطيط الناجح لقطاع التشييد والبناء، هي معرفة الوقت اللازم لتجهيز المواد اللازمة لإنجاز المشروع، وتحديد تاريخ بدء النشاطات وتاريخ الانتهاء منها، مع جدولة التنفيذ زمنياً، وكذلك تحديد أنواع المعدات والمكائن والأجهزة المطلوبة لتنفيذ المشروع، ومعرفة أعدادها وحجم طاقاتها، ومراعاة التنسيق بين النشاطات المختلفة ودراسة بيئة واتجاهات السوق، ومعرفة الموارد البشرية اللازمة للعمل بالمشروع من حيث الكم والنوع، وتهيئة فرق العمل التي يتعين عليهم القيام بالخطة، والقرارات التي يتم اتخاذها في تنفيذ الخطة.

وأكد أنه يجب معرفة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع عن طريق إعداد موازنة تقديرية لهذا الغرض، وكذلك معرفة المدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ المشروع أي وضع الإطار الزمني والجدولة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع، ومعرفة متطلبات مالك المشروع والتعاقد من الباطن والتسليمات النهائية ومواصفاتها، ومدة تنفيذ المشروع وجدولة تسليمه للعميل، ويعني ذلك تحديد المراحل الرئيسية للمشروع مع تقدير الوقت اللازم لكل مرحلة والموارد اللازمة لتنفيذها، وتحديد متطلبات الأفراد المتوقعة لتنفيذ المشروع، ومهاراتهم وأنواع التدريب اللازمة لهم، والأمن والسلامة لهم أثناء تنفيذ المشروع، مع تحديد عدد الأفراد المطلوبين لتنفيذ المشروع على مقياس الوقت في جدولة المشروع، وتحديد مسؤوليات مدير المشروع وفريق العمل، ومكتب عمل الفريق، والمساعدين لمدير المشروع والمنسقين له. وذلك لأغراض المحاسبة وتحديد المسؤولية لكل طرف من القائمين على إدارة المشروع، وتقييم الخطة ومراجعتها للتأكد من جدارتها وقابليتها للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع. والبحث عن خيارات الأكثر فعالية ونجاحاً ومدى أهمية قبولها وتأثيرها على المشروع إجمالاً، وإعداد الهيكل التنظيمي للإشراف على المشروع، ثم الأدوار التي يقوم بها عبر مراحل تنفيذ المشروع، بالتعاون والتوافق مع مهندس المشروع وهياكل العمل المختلفة من بداية المشروع حتى التسليم النهائي.