السعودية: ارتفاع مستمر في إصابات كورونا ونٌلزم الجميع بالإجراءات الاحترازية

أكدت وزارة الصحة السعودية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت الصحة السعودية، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1098 حالة مؤكدة، وتعافي 1205 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9660 حالة؛ منها 1205 حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 410 آلاف و191 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 393 ألفًا و653 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 9 حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6878 حالة.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 409.093 حالة منذ بداية الجائحة.

أضافت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أنه تم تسجيل 1086 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 392 ألفًا و448 حالة، كما سجلت السعودية 11 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.869 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 9.776 حالة، من بينها 1.182 حالة حرجة.

- التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

في هذا الصدد، أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي وقتٍ سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن 55% من إجمالي الإصابات المسجلة هي من الإناث، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وأخذ اللقاح.

- الصحة السعودية تؤكد أن اللقاحات آمنة

وأكدت الصحة السعودية، في بيانٍ سابق، عبر موقعها الرسمي، أن "اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته"، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة بالمملكة، كما تعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وشدًدت وزارة الصحة السعودية في بيانها، على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

كما أكدت وزارة الصحة السعودية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تزال مستمرة في الارتفاع، فيما حثت الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية.