بيلاروسيا تسجل 1735 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و735 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 350 ألفًا و221 مصابًا.



وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 340 ألفًا و660 شخصًا عقب تسجيل ألف و733 حالة تعافي جديدة منذ أمس الخميس.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل ألفين و473 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 18 ألفًا و225 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و741 ألفًا و652 اختبارًا منذ تفشي الوباء بمارس من العام الماضي.



يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 145 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن.



وتلقى أكثر من 244 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، في حين وصل عدد الأشخاص الحاصلين على كلتا الجرعتين إلى 84 ألفًا و500 شخص على مستوى البلاد.

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و516 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 341 ألفًا و539 مُصابًا.



وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة أنباء "بيلتا- نيوز" البيلاروسية، أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 331 ألفًا و972 شخصًا عقب تسجيل ألف و489 حالة تعاف جديدة منذ أمس الخميس.



وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و403 حالات وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 18 الفًا و875 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و627 ألفًا و834 اختبارًا منذ تفشي الوباء بمارس الماضي.



يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب ما يزيد على 139 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من مليونين و989 ألف شخص حتى الآن.

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا تسجيل 1222 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 340 ألفا و23 حالة.



وأشارت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية- إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 330 ألفا و783 شخصا عقب تسجيل 1348 حالة تعاف جديدة منذ أمس، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 2393 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء حتي الآن.