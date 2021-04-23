السعودية تسجل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1205 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 410.191 حالة منذ بداية الجائحة.

أضافت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أنه تم تسجيل 1205 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 393 ألفًا و653 حالة، كما سجلت السعودية 9 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.878 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 9.660 حالة، من بينها 1.205 حالة حرجة.

في هذا الصدد، أكدت وزارة الصحة السعودية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الإرتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي.

كما شددت الوزارة، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وأكدت الصحة السعودية، في بيانٍ سابق، عبر موقعها الرسمي، أن "اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته"، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة بالمملكة، كما تعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وشدًدت وزارة الصحة السعودية في بيانها، على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

كما أكدت وزارة الصحة السعودية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تزال مستمرة في الارتفاع، فيما حثت الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية.