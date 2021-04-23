زيادة أسعار البنزين.. وأسطوانة البوتاجاز خارج التقييم (إنفوجراف)

توصيات لجنة التسعير التلقائي بثبيت السولار والمازوت

ترصد «الدستور» من خلال هذا الإنفوجراف، زيادة أسعار البنزين الجديدة التى أعلنت عنها رسميا لجنة التسعير التلقائي المشكلة بقرار من مجلس الوزارة رقم 2764 لسنة 2018 بشأن متابعة ومراجعة وتنفيذ آليات التطبيق السعري للمنتجات البترولية.

أسعار البنزين الجديدة وأسطوانة البوتاجاز خارج التقييم

وأصت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة بتعديل الأسعار الحالية للبنزين بجميع أنواعه وذلك خلال الفترة من أبريل الجاري حتى 30 يونيو القادم 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا كالآتى :

تعديل سعر بيع بنزين 80 بقيمة أوكتين 6.50 جنيه بدلا من 6.25 جنيه بزيادة قدرها 25 قرشاً للتر.

وأيضا تعديل سعر بيع بنزين أوكتين 92 ليصبح 7.75 جنيه بدلا من 7.50 بزيادة قدرها 25 قرشاً للتر تسليم للمستهلك.

كما تم تعديل سعر بيع بنزين أوكتين 95 ليصبح 8.75 جنيهاً للتر تسليم للمستهلك.

توصيات لجنة التسعير التلقائي بتثبيت السولار

بينما أوصت لجنة التسعير التلقائي بتثبيت السولار والكيروسين بالأسعار والمواصفات العادية، وأيضا تثبيت سعر بيع المازوت للقطاعات الصناعية والغذائية والكهربائية وذلك عند سعره السابق وهو 3900 جنيه للطن.

رابط انفراد «الدستور» بزيادة الأسعار 25 قرشاً للتر

وكانت «الدستور» انفردت خلال أبريل الجاري بالأسعار الجديدة للمنتجات البترولية التى أعلنت عنها اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية بعد توصية لجنة التسعير التلقائي بذلك ، وذلك من خلال برنامج أسرار البترول والطاقة المذاع بقناة الدستور على اليوتيوب والذى شرح خلاله أسباب زيادة أسعار البنزين إلى 25 قرشاً للتر من أهمها ارتفاع أسعار البترول العالمية «برنت»، وسعر صرف الدولار، وتكاليف النقل والتكرير والرسوم الإدارية .

الدولة مازالت تدعم اسطوانة البوتاجاز

وتقوم لجنة التسعير التلقائي المكلفة من مجلس الوزراء بتنفيذ آليات التطبيق السعري للمنتجات البترولية ومتابعة ومراجعة كافة الأسعار المرتبطة بتقييم أسعار المنتجات البترولية وذلك خلال كل ثلاثة أشهر من كل عام، ماعدا اسطوانة البوتاجاز ، لكونها مازالت الدولة تقوم بدعمها حتى الأن، وذلك لتخفيف المعاناة عن المناطق التى لم تصلها غاز طبيعي حتى الآن.

بالإنفوجراف .. أسعار البنزين الجديدة