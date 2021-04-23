الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان تسجل ألف و809 إصابات جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و809 إصابات جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 309 آلاف و789 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.
 

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و307 حالات وفاة فور تسجيل 33 وفاة جديدة منذ أمس الخميس.
 

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 274 ألفًا و766 شخصًا عقب تسجيل ألفين و191 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.
 

وأجرت أذربيجان،على مدار أمس الخميس، 11 ألفًا و97 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و146 ألفًا و974 اختبارًا حتى الآن.
 

يٌشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب حتى الآن ما يزيد عن 145 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

 

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 281 ألفًا و387 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.

 

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و846 حالة فور تسجيل 35 حالة وفاة جديدة منذ أمس الخميس.

 

كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 247 ألفًا و459 شخصًا عقب تسجيل ألف و578 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأجرت أذربيجان، على مدار أمس الخميس، 12 ألفًا و692 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و990 ألفًا و285 اختبارًا حتى الآن.

 

يٌشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب حتى الآن ما يزيد على 134 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و918 ألف شخص.

كورونا الفيروس المستجد السلطات الصحية في أذربيجان جائحة كورونا

الأكثر قراءة

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

موجة حارة ورياح وفرص لأمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حر ورياح.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

حقيقة إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

مكتوب.. دعاء يوم 11 من رمضان 2021.. اقرأ دعاء اليوم الحادي عشر 1442

«القليوبية»: حملات لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية.. ومحاضر للمخالفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

مؤمن المحمدي

محمد أفندي ناشد

بسنت حسن

عودة الندل

د.كريمة الحفناوى

توفير لقاحات كورونا بشكل عادل

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: صمود المقدسيين أسقط رواية الاحتلال بشأن القدس

البرلمان العربي يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة

الرئاسة الفلسطينية تستنكر تحريض المستوطنين على قتل العرب