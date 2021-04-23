أذربيجان تسجل ألف و809 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و809 إصابات جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 309 آلاف و789 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.



وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و307 حالات وفاة فور تسجيل 33 وفاة جديدة منذ أمس الخميس.



وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 274 ألفًا و766 شخصًا عقب تسجيل ألفين و191 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.



وأجرت أذربيجان،على مدار أمس الخميس، 11 ألفًا و97 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و146 ألفًا و974 اختبارًا حتى الآن.



يٌشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب حتى الآن ما يزيد عن 145 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 281 ألفًا و387 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و846 حالة فور تسجيل 35 حالة وفاة جديدة منذ أمس الخميس.

كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 247 ألفًا و459 شخصًا عقب تسجيل ألف و578 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت أذربيجان، على مدار أمس الخميس، 12 ألفًا و692 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و990 ألفًا و285 اختبارًا حتى الآن.

يٌشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب حتى الآن ما يزيد على 134 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و918 ألف شخص.