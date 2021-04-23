رئيس الحكومة التونسي يلتقي سفير فرنسا

التقى رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، سفير فرنسا لدى تونس اندريه باران.

وأكد رئيس الحكومة - خلال اللقاء - أن تونس وعلى غرار سائر بلدان العالم تمر بوضع اقتصادي صعب مرده تداعيات جائحة "كورونا"، مضيفًا أن الحكومة حرصت على خلق ديناميكية اقتصادية جديدة بالشراكة مع المنظمات الوطنية ودعم أصدقاء تونس.

وتحدث رئيس الحكومة، عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة بالشراكة مع كل المتدخلين من منظمات وطنية وخبراء اقتصاديين وذلك قبل عرضه أمام صندوق النقد الدولي لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتطبيقه.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده لمساعي الحكومة التونسية في حوارها مع المنظمات الوطنية واستعدادها لمد يد المساعدة ومرافقتها في الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الانطلاق فيها عبر وضع كل خبراتها خاصة في مجال إصلاح المالية العمومية.

كما تطرق اللقاء إلى آخر الاستعدادات لتنظيم القمة الفرنكفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 20 و21 نوفمبر 2021.

أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي اليوم الجمعة أن الحكومة تعمل على جلب كميات إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسرعة أكبر .. داعيا إلى ضرورة تضافر كل الجهود وانخراط كل هياكل الدولة وخاصة الجانب الدبلوماسي وهو ما سيمكن من زيادة نسبة التطعيم عن نسبة انتشار العدوى ومحاصرة الوباء والإعداد لفترة ما بعد الكورونا وللموسم الصيفي والعودة لحياتنا الطبيعية.

وشدد المشيشي - في تصريحات له - على أن الوضع الصحي الحالي صعب خاصة مع تواصل انتشار الوباء وهو ما يستوجب من الجميع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد وخاصة الالتزام بالإجراءات التي تقرها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بناء على المعطيات العلمية التي توفرها اللجنة العلمية.

وحول توفير أسرة الإنعاش والأكسجين.. أفاد المشيشي بأن الحكومة قامت بمجهودات استثنائية لتوفير التجهيزات الضرورية وأسرة الإنعاش اللازمة في كل الجهات.

وكانت الحكومة مددت في وقت سابق ساعات حظر التجوال الليلي، ليصبح انطلاقا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، ولكنها سرعان ما تراجعت عنه أمس الأول السبت، بعد يوم واحد من تطبيقه، تحت ضغط من قطاعات مهنية وبطلب من الرئيس قيس سعيد.

وأعادت الحكومة العمل بالتوقيت السابق لحظر التجوال بدءا من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا، ما يسمح بفتح المقاهي ليلا وأداء صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان.