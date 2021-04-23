ثقة بالقطاع السياحي بعودة الروس بعد تدخل الرئيس السيسي

قال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، والرئيس السابق لغرفة الفنادق بالبحر الأحمر، إن أصحاب الفنادق أصابهم الملل بعد كثرة الوعود التي خرجت من الجانب الروسي بعودة الرحلات المباشرة من المدن الروسية إلى المقاصد المصرية المتنوعة وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف عاقل لـ"الدستور"، أن البيان الذى صدر عن رئاسة الجمهورية وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيرة الروسي حول عودة رحلات الطيران أثلج نفوس العاملين بالقطاع السياحي وهذا يرجع في البداية إلى اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الدولة بملف السياحة والتواصل المستمر لحل معوقات القطاع السياحي بالإضافة إلى الشعور بصدق الوعد الروسي هذه المرة وخاصة أن السوق الروسي من الأسواق الرئيسية للسياحة والتي بغيابها منذ 2015 قد انخفضت الإعداد السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشار عاقل إلى أن هناك تواصل دائم من منظمي الرحلات الروسية، لافتا إلى أن القطاع الخاص المصري والروسي أيضا كان يضغط لفتح هذا الملف لما فيه من مردود اقتصادي على البلدين ومنظم الرحلات الروسي يعرف مدى عشق الروس إلى مصر والاستفادة الذى ستعود عليه من بيع البرنامج المصري ولهذا كان يقوم بالضغط المستمر من جانبهم على الحكومة الروسية لفتح الملف وعودة الطيران المباشر وعودة الرحلات من المدن الروسية مباشرة إلى المقاصد المصرية وخاصة أن الوصول إلى القاهرة ثم الذهاب إلى شرم الشيخ أو الغردقة لم يحقق جدوى بالنسبة لهم.

وأوضح أن البعثات الأمنية التي جاءت من موسكو على مدى السنوات الماضية تأكدت من الإجراءات الأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية وأن السائح الروسي سيكون بأمان عند وصولة إلى مصر وأن هناك أقصى درجات الأمان لتفتيش الحقائب وغيرها من الإجراءات المتبعة داخل المطارات.

وتوقع عاقل أن يفتح الطيران المباشر مع روسيا بمنتصف شهر مايو المقبل كما تشير التوقعات الحالية.