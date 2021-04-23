العراق يسجل 8017 إصابة جديدة و46 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 8017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و18 ألفًا و321 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه تم تسجيل 6826 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 891 ألفًا و7 حالات بنسبة شفاء 87.5%، مشيرة إلى تلقي 11 ألفًا و880 شخصًا للقاح كورونا في 24 ساعة.



فيما تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 15 ألفًا و174 حالة وفاة.

أفادت مصادر طبية عراقية، أمس الخميس، بوفاة النائب في البرلمان العراقي عدنان الأسدي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



ويعد الأسدي من أبرز قياديي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق، لدورتين متتاليتين 2006 و2014، وشغل خلالها منصب وكيل وزارة الداخلية.



- مليون إصابة بكورونا في العراق

وكانت وزارة الصحة والبيئة في العراق قد أعلنت في أحدث إحصائية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز سقف مليون إصابة، وهي في حالة تزايد بمعدل ثمانية آلاف إصابة يوميا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 15 ألف حالة في أرجاء البلاد.

وقد حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من خطورة الوضع الصحي في البلاد في ظل التزايد الكبير فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) الذي يشكل تحديًا للعراق وللعالم أجمع.

وقال الكاظمي، خلال اجتماع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية: "إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بالعراق في تصاعد مستمر، والإجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، والحرص على عدم الإضرار بوضعهم.

- توفير اللقاح للحد من تفشي الفيروس

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على توفير اللقاح للتحصين ضد الفيروس والحد من تفشي الجائحة، ومن الضروري أن يتوجه المواطن لأخذ اللقاح، مع الالتزام العالي بالتدابير الوقائية لحماية نفسه ومجتمعه.

وحسب البيان، اتخذت اللجنة جملة من القرارات التي من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان، أبرزها فرض حظر التجول الجزئي في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، للأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفضيل، مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي في المطاعم وتقليص الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.