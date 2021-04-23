«النقل» تشدد على الركاب في السكة الحديد والمترو بضرورة ارتداء الكمامة

أعلنت وزارة النقل اليوم الجمعة، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن ضرورة ارتداء الكمامة داخل محطات السكةالحديد فى الوجهي البحري والقبلي، وذلك لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ومن لا يرتدي الكمامة يعرض نفسه للغرامة المالية الفورية.



وأضافت وزارة النقل، إنه يجب ارتداء الكمامة داخل الخطوط الثلاثة للمترو، وذلك حتي لا يمنع الراكب من استقلال المرفق، إلي جانبالتعرض للغرامة الفورية.



وكانت وزارة النقل قد اعلنت عن أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها ان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قد أصدر عدد من القرارات الوزارية الهامة والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وجاءت القرارات كالتالي: يندب المهندس/ اشرف محمد رسلان شلبي رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشئون السككالحديدية، ويندب المهندس/ مصطفى عبد اللطيف ابو المكارم رئيسا لمجلس اداره الهيئه القومية لسكك حديد مصر وذلك لمده سنه.



وأوضحت وزارة انه تم تعين المهندس/ شعبان محمود محمد موسى رئيسا لمجلس الاداره والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.



وبحسب ما جاء فى بيان وزارة النقل يكلف المهندس/ محمد عامر عبد العزيز نائب رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصرلقطاع المشروعات الهندسيه والتطوير بالقيام بمهام وظيفه نائب رئيس مجلس اداره الهيئه لقطاع الخدمات المشتركه وذلك بجانب عمله، ويندبالمهندس/ عماد اسعد غبريال عبدالملاك رئيس الاداره المركزيه لمنشات الهيئه بقطاع الخدمات المشتركه بالهيئه القوميه لسكك حديد مصرللعمل رئيسا للاداره المركزيه لشئون المنطقه الوسطى بقطاع البنيه الاساسيه بالهيئه وذلك لمده سنة.



