زراعة ألف شجرة زيتون بالحدائق العامة المجانية بمدن كفر الشيخ

شهدت عدد من الحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ، زراعة ألف شجرة زيتون بالتعاون بين مبادرة نجملها ووزارة البيئة، بزراعة الأشجار المثمرة بالمحافظات بمتابعة اللواء أشرف موافي ،السكمرتير العام للمحافظة.

وبدأت انطلاق المبادرة بكفر الشيخ بزراعة عدد من الأشجار بالحديقة العامة المجاورة لديوان عام المحافظة ، ضمن أعمال التجميل والتطوير التي شهدتها الحديقة بالاضافة لاقامة برجولات ومقاعد ومظلات وألعاب أطفال.



ووجه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، الشكر والتقدير لأعضاء فريق عمل مبادرة "هنجملها"، والمهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة مؤكداً أن المبادرة تسهم في نشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، ، مشيراً إلى أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة أشجار مثمرة في كافة المحافظات.

وكان محافظ كفر الشيخ قد تفقد ، الحديقة العامة المجانية المجاورة للموقف الجديد بشرق العاصمة، والأعمال الجارية من أعمال تشجير ، والرصف بالانترلوك ، موجهاً بسرعة الانتهاء من الحديقة ،ووضع المظلات والمقاعد، وألعاب الأطفال ، إضافة إلى دورات المياه، وعربات متحركة لتقديم الوجبات والمشروبات الجاهزة، ووسائل الترفيهية.

وعلى جانب آخر تابع اللواء أشرف موافي ،السكرتير العام للمحافظة، رفع كفاءة الإنارة بالحدائق العامة ، وبعدد من الشوارع ومنها الشارع المار بديوان عام المحافظة ،ليشمل التطوير ورفع الكفاءة جميع شوارع العاصمة.

من جهة أخرى، فقد تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف موافي ،السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي ، السكرتير العام المساعد، بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، وأشرف الدقدوقي، مدير عام الإدارة العامة لأنظمة المعلومات والتحول الرقمي ، أول سيارة مركز تكنولوجي متنقل ، لتقديم الخدمات المتعددة، مجهزة بالكامل بالأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال المواطنين " مكاتب موظفين ، مقاعد للمواطنين ، رامب لذوى الاحتياجات الخاصة ، وحدة ترتيب دورة ،خزينة " ، نظام مراقبة تليفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل بالمحافظة، والأجهزة الإلكترونية اللازمة من حاسبات آلية و لاب توب وطابعة ليزر متعددة الوظائف، ووسيلة الاتصال اللازمة للعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات ، وماكينة الدفع الإلكتروني pos ، وسيتم الإعلان عن مكان تمركز المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها أسبوعيا للمواطنين.