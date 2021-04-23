هل تستجيب «التعليم» لمطلب إلغاء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع؟

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كواليس ما يدور بشأن المواد غير المضافة للمجموع، وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن الوزارة تتابع المطالبات العديدة من أولياء الأمور بشأن إلغاء امتحانات هذه المواد وتدشين هاشتاج من أجل هذا المطلب في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة أنه حتى الآن لم تصدر الوزارة أي قرار بإلغائها، وأن المواعيد التي أصدرتها الوزارة بشأن هذه الامتحانات مستمرة حتي الآن ولا تغير فيها.

وأضافت المصادر أن الوزارة لن تقرر شيئا بشأن هذه الامتحانات الا في شهر مايو المقبل اذا كان سيتم إجراؤها بالفعل أم الغاؤها وكل هذا يتم بناء علي تطورات الجائحة وما يترتب عليها مع مرور الايام .



وكان عدد من أولياء الأمور قد دشنوا هاشتاج من أجل الغاء امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع في ظل ظروف جائحة كورونا الحالية، واتفق أولياء الأمور علي الاتصال بمركز شكاوي المواطنين التابع لرئاسة الوزراء ويتم تدوين شكري بالغاء اختبارات المواد الغير مضافة للمجموع.

وقال أولياء الأمور خلال الهاشتاج أنهم يناشدون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاكتفاء بالاختبارات المجمعة لشهر أبريل ومايو وعدم نزول الطلاب مرة اخري لامتحانات المواد الغير مضافة للمجموع مؤكدين أن تكدس الطلاب في المدارس صفوف النقل مع الثانوية قد يسبب خطر علي الطلاب .



وكانت وزارة التربية والتعليم قد كشفت عن مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا” .



وقالت الوزارة أن تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

في سياق آخر أطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تصريحات من أجل مواجهة الشائعات وأيضا من أجل عملية الامتحانات المستمرة خلال الايام الماضية والمقبلة وترصد الدستور أبرزها .

-احذروا بعض المواقع على السوشيال ميديا لانها السبب الرئيسي في البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدًعي".

- أرجوكم لا تسمعوا الى موقع او اى شخص سوى موقع الوزارة على الانترنت او الفيسبوك وصفحتي هذه.

- الاشاعات هى صنيعة المغرضين الذين يحاولون اثارة حالة من الاحتقان رغم اننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما وبالتالي اتمنى ان لا تلتفتوا اليها وان تعلموا ان الخبر الاكيد من المصادر الرسمية.

- للمذاكرة من المنزل يوجد المكتبة الكاملة على يوتيوب لدروس السنوات من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي.

- يجب الاطلاع علي هذه المكتبة عليها فهى تغنيكم عن الدروس الخصوصية ونفقاتها وخطرها على الصحة وتوفر محتوى تعليمي شيق من أفضل المعلمين بتقنيات حديثة .

- امتحانات شهر إبريل لجميع سنوات النقل مستمرة.

- منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الامور والطلاب فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي "سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الاسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل إن شاء الله" بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.