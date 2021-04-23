النمسا تسجل 2329 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 2329 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 604 آلاف و823 حالة، وقد تعافى منها 568 ألفا و213 حالة، بينما توفى 10 آلاف و55 حالة .



وأشار البيان إلى تواجد 1866 حالة بالمستشفيات، منها 517 حالة فى وحدات العناية المركزة، بينما تلقى لقاحات كورونا مليونين و693 ألفا و775 شخصا.



وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورغنلاند 53 وكارينثيا 130 والنمسا السفلى 385 والنمسا العليا 413 وسالزبورغ 129 وستيريا 357 وتيرول 206 وفورارلبرغ 166 وأخيرا العاصمة فيينا 490 حالة.

تقرر تمديد إغلاق كورونا المفروض في شرق النمسا لمدة أسبوعين آخرين.

وأعلنت رئيسة حكومة ولاية النمسا السفلى النمساوية “نيدرأوسترايش"، يوهانا ميكل-لايتنر، مساء يوم الإثنين الماضي أن السبب في ذلك يرجع إلى الوضع الحرج في المستشفيات ولا سيما داخل أقسام الرعاية المركزة.

بهذا سيتم تمديد الإغلاق في ولايتي النمسا السفلية وفيينا حتى الثاني من مايو المقبل، وتعتزم ولاية بروجنلاند بعد غد الأحد البت في استمرار الإغلاق إلى ما بعد الثامن عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن الولايات الثلاث الواقعة في شرق النمسا هي المناطق الوحيدة التي ردت بإغلاق قطاع التجارة والخدمات لأسباب، في مقدمتها ظهور السلالة البريطانية من الفيروس، وفي المقابل، فإن الوضع في الولايات الست الأخرى أقل توترا بشكل ملحوظ جزئيا.

وكان المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة، قد تراجع بوجه عام في النمسا، وقد وصل إلى 207 اليوم.