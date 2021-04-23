أسقف هولندا يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم

ترأس نيافة الحبر الجليل الانبا ارساني اسقف هولندا اليوم الجمعة صلاة قداس القنديل العام من يوم جمعة ختام الصوم بكنيسة السيدة العذراء و القديس اثناسيوس الرسولي بمدينة اسن بهولندا .

وعقب انتهاء صلاة القنديل صلي نيافته القداس الالهي كما القي نيافته العظة و كان موضوعها عن قراءة انجيل قداس اليوم.

شارك نيافته الصلاة القمص استقانوس لطفالله كاهن الكنيسة و خورس الشمامسة و عدد من شعب الكنيسة.

وأقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صلوات قداسات جمعة ختام الصوم الكبير إذ ترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات قداسات جمعة ختام الصوم بمقار ايبارشياتهم المختلفة بإجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع الموجة الثالثة لكورونا وارتفاع معدلات الأصابه بها.

ويستعد الأقباط لبدء أسبوع الآلام الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشرة مساءً وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساءً، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، صباحًا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتسدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح.

كما يمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحدة تكون غالبًا من الماء والملح.