«القليوبية»: حملات لمتابعة تطبيق تدابير الوقاية.. ومحاضر للمخالفين

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين.

كان محافظ القليوبية قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بمواصلة الحملات اليومية المفاجئة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بيم كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس مؤكدا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والاحياء ونوابهم بحملات مكبرة مساء امس الخميس لمتابعة الاجراءات الاحترازية وقد اسفرت الحملات عن تحرير 40 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة ، كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي .

كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتاكد من الالتزام بالقرار الصادرة حيث تم ضبط 300 شيشة وتم مصادرتها وغلق بعض المقاهى المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

يذكر أن الهجان قد ناشد المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01220055008)- ص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة .