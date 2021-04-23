تعرف على سبب الخلاف بين المخرج حسام الدين مصطفى والسيناريست مصطفى محرم

كشف المخرج حسام الدين مصطفى أسرار الخلاف الذى دب بينه وبين السيناريست مصطفى محرم الذي رحل عن عالمنا بالأمس للكاتب الصحفي صلاح درويش، الذي نشره في «جريدة الجمهورية» بتاريخ 28 يوليو 1997، إذ كان الخلاف حول مسلسل (صقر قريش) وفتح حسام النار على مصطفى محرم فقال "تلقيت فى أحد الأيام مكالمة تليفونية من مصطفى محرم الذى تربطنى به معرفة وتعامل سينمائى سابق.. وكان قد تحدث معى من قبل عن مسلسل ضخم باسم (صقر قريش) فقلت له من الوهلة الأولى أخرجه لرمضان القادم لأن الاسم علم من أعلام التاريخ وله بطولات خاصة وأن (الصقر) يعلو علمنا العسكرى وأعنى به (صقر قريش) وأرسل مصطفى محرم لى السيناريو وهو عبارة عن 13 حلقة وبعد أن قرأتها أبلغته ان هذا سيناريو سينمائي سريع الإيقاع وهذا يناسب الفيلم السينمائى الذى لا تزيد مدته على ساعتين، أما المسلسل الرمضاني الذي يتكون من ثلاثين حلقة على الأقل فله إيقاع أخر يكون أكثر تشبعا للأبطال والأحداث".

ويقول حسام في تصريحاته للجمهورية "اقتنع مصطفى محرم برأيي وقال: فى خلال شهر واحد سأكمل لك المسلسل، وبناء عليه ذهبنا إلى المخرج يحيى العلمي رئيس قطاع الإنتاج وتعاقدنا على عشرين حلقة وبدأ مصطفى الكتابة وأعلنت فى الصحف أن مسلسلى لرمضان القادم هو (صقر قريش) ومضى الشهر والحصيلة صفر، لم يرسل لى مصطفى محرم كلمة واحدة، ثم فات شهران والحصيلة صفر أيضا، فأعلنت أننى سأخرج مسلسل (عصر الأئمة) لرمضان القادم، والغريب أن أفاجأ بأن مصطفى محرم أرسل خطابا ليحيى العلمى يقول فيه إن المخرج خدعه وبدأ فى إخراج عصر الأئمة بعد أن قام هو باستكمال الحلقات المطلوبة كاملة.. قلت كيف؟ وأنا لم تصلنى كلمة واحدة وحتى أتأكد من موقف مصطفى محرم وادعاءاته ذهبت لعبد السلام محمود مسئول السيناريو فى قطاع الإنتاج استفسر منه عما إذا كان قد وصله شئ من مصطفى محرم عن مسلسل (صقر قريش) فقال: ولا كلمة واحدة".