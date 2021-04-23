إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز إطسا في الفيوم

تابع خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، إزالة ٤ حالات تعدِ على الأرض الزراعية بدائرة المركز خلال يومي الخميس والجمعة بالتنسيق مع مركز شرطة إطسا وقسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإطسا.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن باستمرار إزالة التعديات بنطاق المحافظة وخاصة على الأرض الزراعية.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا، استمرار إزالة التعديات بنطاق المركز، مشدداً على رؤساء الوحدات بإزالة التعديات في المهد وتكثيف مجهودات إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المخالفين.

إزالة حالات تعدٍ على الأراضي