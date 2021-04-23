الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز إطسا في الفيوم

إزالة حالات تعدٍ
إزالة حالات تعدٍ على الأراضي

تابع خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، إزالة ٤ حالات تعدِ على الأرض الزراعية بدائرة المركز خلال يومي الخميس والجمعة بالتنسيق مع مركز شرطة إطسا وقسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإطسا.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  لرؤساء المراكز والمدن باستمرار إزالة التعديات بنطاق المحافظة وخاصة على الأرض الزراعية.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا، استمرار إزالة التعديات بنطاق المركز، مشدداً على رؤساء الوحدات بإزالة التعديات في المهد وتكثيف مجهودات إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المخالفين.

إزالة حالات تعدٍ على الأراضي
إزالة حالات تعدٍ على الأراضي
إزالة حالات تعدٍ على الأراضي
إزالة حالات تعدٍ على الأراضي
إزالة ٤حالات الأراضي الزراعية اطسا الفيوم

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