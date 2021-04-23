الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطلين لحيازتهما كمية من الحشيش بـ770 ألف جنيه في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 110 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وأمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بمزاولة عاطلين لهما معلومات جنائية مسحلة، نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرتين قسم شرطة ثان العامرية ومحرم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي على عملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين وألقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسمى شرطة محرم بك وثان العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 110 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مبلغ 770,000 جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

أمن جديد ترويج محمول بيان رامي أيام حشيش فحص

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