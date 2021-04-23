مكتوب.. دعاء يوم 12 من رمضان 2021.. اقرأ دعاء اليوم الثاني عشر 1442

دعاء يوم 12 من رمضان 2021 يعد من أهم الأدعية التي يجب على المسلم أن يحرص على ترديدها في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، فالأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعد من أهم ما يجب أن يتمتع بثوابه المسلمون، ويتحلى بها المسلم في ساعات شهر رمضان، نظراً لمضاعفة الثواب في هذه الأيام عن غيرها من شهور السنة.

دعاء يوم 12 من رمضان 2021

ومن أهم الأدعية المكتوبة التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ما قاله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ونرصده في السطور التالية: عن ابن عَبَّاسٍ، رضي الله عنه وأرضاه، عَنِ الرسول صلى الله عليه و آله:

“اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ".

“اللهم أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ".

"اللهم نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ".



ثواب دعاء يوم 12 من رمضان 2021

"مَنْ دَعَا بِهِ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ".

وَمن دعا به غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.

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عن عبد الله بن عمر "رضي الله عنه وأرضاه" قال:

"كانَ النَّبيُّ- صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ- إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

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