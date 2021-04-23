رئيس وزراء بريطانيا يعلن السيطرة على جائحة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن بريطانيا باتت تسيطر على جائحة كوفيد-19 حيث تراجعت الإصابات مع استمرار حملة التطعيم، مضيفا أنه يلتزم بخطة حذرة في تخفيف قيود الإغلاق.



وأضاف جونسون للصحفيين "نسيطر على الوضع الأمور أفضل مما كانت عليه بلا شك"، وأضاف أنه يعتقد أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 مايو ، على أن ترفع كافة القيود في 21 يونيو.



وتابع "لا شك أننا بدأنا السيطرة على الجائحة بشكل جيد للغاية في الوقت الراهن، لكن يتعين أن نلتزم بمنهجنا الحذر وأن نمضي وفقا لخطوات خارطة الطريق".

وتسبب فيروس كورونا في التأثير على سوق العمل في بريطانيا، خلال مارس الماضي، تراجعا غير متوقع مع انخفاض أعداد العاملين في الشركات لأول مرة منذ أربعة أشهر وانسحاب المزيد من الأشخاص من قوة العمل.

تراجع أعداد العاملين في بريطانيا الشهر الماضي



وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع عدد العاملين في بريطانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 56 ألف عامل.

وفي الوقت نفسه تراجع معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية فبراير الماضي إلى 4.9% بسبب تحول حوالي 80 ألف شخص إلى خاملين اقتصاديا وهو ما يشير إلى توقفهم عن البحث عن عمل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأرقام تشير إلى الندوب التي ظهرت على الاقتصاد البريطاني بعد ثلاث جولات متتالية من إجراءات الإغلاق للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أدت إلى إغلاق أبواب معظم المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه .

كما عانت جميع هذه القطاعات من انخفاضات كبيرة في الوظائف ذات الرواتب الثابتة على الرغم من جهود وزير الخزانة ريشي سوناك لحماية الوظائف من خلال برامج دعم أجور العمال.