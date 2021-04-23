السعودية: منع دخول الخضروات والفواكه من لبنان إلى المملكة ابتداءً من الأحد

لإيقاف عمليات تهريب المخدرات..

قررت المملكة العربية السعودية، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة 9 صباحًا من يوم الأحد 13 /9 / 1442هـ لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه".

وأوضحت وزارة الداخلية بالمملكة، أن قرار المنع؛ جاء نظرًا إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصًا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية، في بيانها، أنها "ستستمر بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاد إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات".

وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، استمراراها في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة العربية السعودية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواءً من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية السعودية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر، يتم تنفيذ القرار، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد الموافق 25 / 4 / 2021، والذي يقضي بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها.

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وزارة الداخلية السعودية

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