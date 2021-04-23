أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، على حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظات، وتدريبهم وفقًا للمعايير العالمية، وذلك من خلال تطوير الزمالة المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للإستثمار فى مقدمى الخدمة الصحية اعضاء جيش مصر الابيض.

حيث عقدت الزمالة المصرية بالغربية امتحان التقييم السنوي لأطباء الزمالة المصرية في تخصص الباطنة العامة ARCP، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبرئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وامتحان التقييم السنوي للزمالة المصرية يعتبر نقله نوعية لتقييم أطباء الزمالة في المهارات الإكلينيكية والتشخيص والعلاج.

وقام بالاشراف على الامتحان، الدكتور فيكتور فيليبس، إستشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى المنشاوي، والدكتور أحمد إبراهيم، إستشاري الباطنة والسكر بمستشفى المحلة العام، وبحضور الدكتور محمد غنيم، منسق الزمالة في الغربية، والدكتورة سها الغزالي، مسئول المتدربين .

وأبدى المتقدمين للامتحان شكرهم وامتنانهم من الامتحان مؤكدين ان الامتحان داخل محافظة الغربية بتعبر نقلة نوعية لتقييم أطباء الزمالة في المهارات الإكلينيكية بالغربية.

وفي إطار منفصل، تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية مستشفى حميات المحله يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، وحامد أبو الدهب مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، لمتابعة سير العمل والإلتزام بتعليمات تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضى فيروس كورونا ، وتوفر المستلزمات والواقيات الشخصية ، وتواجد الطاقم الطبى وتنفيذ الخطة التمريضية.

كما تفقد قسم الاستقبال والعناية المركزة، والمتوسطة والداخلى، وعمل استبيان للمرضى عن الخدمة المقدمة ورضاهم عن الخدمة.

ووجه الشكر إلى إدارة المستشفى لزيادة عدد أسرة العنايه المتوسطه الى ٦٨ سرير ١٢ سرير عناية مركزة ليصل عدد أسرة العناية المركزة إلى ١٨ سرير وكذا الطاقم الطبى والجيش الأبيض للمجهود المبذول وتقديم خدمة متميزة لمرضى كورونا وزيادة نسبة الشفاء لحالات فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت باتخاذ كافة الإجراءات والتحرك السريع عقب علمها بواقعة التعدي على أطباء وتمريض مستشفى صدر المحلة من قبل أهلية مريضة، وقامت بالتواصل مع المديرية للتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى.

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