حبس عاطل لحيازته كميات من الهيروين بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كميات لذات المخدر وزنت 1,750 كيلو بقصد الاتجار وترويجه على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين والقي القبض علي المتهم أثناء تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر على 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت حوالي 1,750 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها علي عملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 300,000 ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.