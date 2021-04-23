محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

وجاء نص البرقية :- "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة قنا وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكري عيد تحرير سيناء داعين المولى العلي القدير أن يسدد على طريق الحق خطاكم وأن يبارك جهودكم المخلصة ويوفقكم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدما نحو مسيرة الإصلاح والتنمية وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها في ظل قيادتكم الحكيمة.. وكل عام وسيادتكم بخير".

وأكد محافظ قنا على اعتزاز وفخر الشعب المصري بما ضربه أبناء القوات المسلحة من أروع الأمثلة فى التضحيات فداءً لتراب الوطن، وبما حققوه من بطولات لاستعادة سيناء الحبيبة. مؤكداً أن هذه المناسبة تعد تتويجا لمعركة الحرب و السلام التى شهدت تضحيات باسلة من أبناء جيش مصر العظيم

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تفقد أمس الخميس، اليوم الثالث لأول بروفة تجريبية لإمتحانات الثانوية العامة، والذي شهد إقبال طلابي بنسبة حضور بلغت ٩٨ ٪ حيث أجريت الامتحانات وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الاجراءات الاحترازية المشددة اثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة حرارة الطلاب والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها اثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية لاول بروفة للاختبارات التجريبية لامتحانات الثانوية العامة التي تم انطلاقها الاحد الماضى.