«والنبي».. عبارة يستخدمها المصريون في القسم والتعجب والدعاء

مفردات الحارة المصرية

والنبى .

عبارة مكونة من كلمة واحدة وحرف إلا أنها تعنى الكثير، أولا لأنها تخص النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأنها تشمل أكثر من معنى فى الحارة المصرية نتناولها فى السطور التالية .

◄ والنبى بمعنى القسم .

والنبى يا شيخ ما تنسانا من الدعاء . أو والنبى يا فلان متعملش كدة أو اعمل كده . ومن هذا السياق نفهم أن عبارة والنبى هنا تعنى القسم وهو أن يقسم المتحدث على المتحدث إليه بالنبى صلى الله عليه وسلم أن يفعل شىء ، أما الفقاء فيرفضون الحلف بالنبى صلى الله عليه لأن الحلف لا يكون إلا بالله .

◄ لا والنبى؟ بمعنى التعجب .

لا والنبى . دوما ما تقال هذه العبارة بمعنى الاستغراب والتعجب من حديث شخص يقول قولا غريبا ، وهى تعادل عبارة لا والله ؟ وهى عبارة دارجة فى الحارة المصرية يقولها المصريين باختلاف مشاربهم .

◄ والنبى يارب . بقصد الدعاء .

والنبى يارب أكرمنا ويسر امورنا . من سياق العبارة نفهم أن المقصود من عبارة والنبى هو الدعاء . وهناك خلاف بين اهل العلم حول الدعاء بالنبى صلى الله عليه وسلم فمنهم يقول إن الله كرم نبيه واتخاذه حبيبا ولا غضاضة فى أن يترك المسلم بالدعاء باسم النبى صلى الله عليه وسلم وهناك من يقول إن الله قريب ولا يحتاج إلى وساطة بينه وبين العبد وإن كان الوسيط هو اشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم . بعيدا عن رأى الفريقين حول الدعاء بالنبى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين ، فأن المصريين دوما ما يلهجون بالدعاء تبركا بالنبى صلى الله عليه وسلم ويبدأون دعاءهم بعبارة والنبى يارب. ببركة النبى وأهل بيته.

ومن هنا نفهم أن عبارة والنبى تشتمل على عدة معانى فى الحارة المصرية لكل معنى هدف محدد يتضح من خلال باقى مفردات الجملة ، فما يلى عبارة والنبى هو ما يحدد المعنى المقصود . وهذا يدل على أن العامية المصرية ليست مجرد لهجة ، وكأنها لغة كاملة المفردة الواحدة فيها عدة معانى ، ومن مميزات العامية المصرية أنها تختلف باختلاف الأمكنة كما أنها متجددة بتجدد الزمن .