الثلاثاء.. منال محيي الدين في «قبة الغوري».. والسيرة الهلالية بـ«السحيمي»

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم، ويقام في التاسعة مساء الثلاثاء 27 ابريل ( 15 رمضان) ، بقية الغوري " بشارع الأزهر" حفل الفنانة منال محيي الدين وفرقتها" أنامل شرقية" ، وتقدم مجموعة من أعمال أشهر الملحنين منهم محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، بليغ حمدي، سيد درويش، منها: " عزيزة"، "نسم علينا الهوي"، "ميس الريم" ، " يا مامة بيضاء" ، كوكتيل لأشهر اغاني اسمهان، وليلي مراد، ميدلي للموسيقي التصويرية لأفلام المهاجر، المصير، عروس النيل.

وببيت السحيمي " بشارع المعز، تستمر السيرة الهلالية ويقدمها شاعر العرب الفنان عزت السوهاجي وفيها تستمر حكايات أبو زيد الهلالي وسيرته في حب شامة، كما تستمر عروض اوبريت الليلة الكبيرة بمركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة"، وبقصر الأمير طاز" بشارع المعز تقدم مدرسة الإنشاد الديني عروضها ، وبمركز ابداع الطفل " ببيت العيني" تقام ورشة كاريكاتير بعنوان " لعب وكاريكاتير ويقدمها خالد الصفتي

وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ، يقام حفل الشيخ ايهاب يونس ويقدم مجموعة من روائع الابتهالات الدينية منها: أنشودة " المسك فاح"، " هليت يا شهر النور"، " ادركنا يا الله"، "رمضان يا سيدنا"، انشودة " يا مالك القادري".

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .