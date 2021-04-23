محافظ أسيوط: استمرار عقد لقاءات بأعضاء لجان ومنسقي القضية السكانية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار عقد اللقاءات والاجتماعات بأعضاء اللجان السكانية ومنسقي السكان بمراكز وقرى المحافظة لدفع وتحسين الخريطة والخصائص السكانية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية لسكان القرى.



بالإضافة إلى رصد الاحتياجات الفعلية لمراعاتها وتقديم المقترحات وتضمينها في الخطط السكانية السنوية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقاً لاستراتيجية ورؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام القيادة السياسية للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضية السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية المرتفعة وخفض معدلات المواليد على أرض الواقع لذا نعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الهام وهو ما يظهر جلياً في تقديم التعاون لتنفيذ خطة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA بمحافظة أسيوط ضمن محافظات أخرى.



فيما تم عقد اجتماع اللجان السكانية ومنسقي السكان بمركز منفلوط والقرى التابعة له بديوان الوحدة المحلية بمجلس مدينة منفلوط وذلك بحضور حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط وفتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط ورؤساء القرى وأعضاء اللجان السكانية وممثلي الجهات المعنية الشريكة والأوقاف والأزهر والكنيسة والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



وتضمن اللقاء عرض لإعداد الخطة السكانية والتركيز على الأماكن والمراكز التي تحتاج إلى تدخلال كما تم استعراض المؤشرات السكانية لمركز ومدينة منفلوط والتدخلات التي تحتاج إليها لتحسين الخصائص السكانية بالمركز.



وأشار مدير وحدة السكان بالمحافظة إلى أهمية دور اللجان السكانية والمنسقين بالمراكز والقرى في تنفيذ الخطة والاستراتيجية السكانية بالمناطق المختلفة خاصة في القرى والنجوع التي تحتاج إلى تغيير في الخصائص السكانية لافتاً إلى قيام هذه اللجان بالمركز والقرية برفع الاحتياجات والمبادرات المقترحة إلى وحدة السكان بالمحافظة ومناقشتها تمهيداً لاعتمادها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيلها وتلافي الأزمات والمعوقات التي ترد من وحدة السكان ورصد نقاط القوة والضعف والخلل المؤدي للزيادة السكانية بالمراكز والمدن والقرى بالاضافة إلى جذب عدد من الشباب المتطوع لتثقيف ونشر الوعي بالقضية السكانية من قبل لجان السكان بالمستويات المختلفة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الشريكة لتنفيذ أنشطة الخطة السكانية واعداد ملفات سكانية ومقترحات للتدخلات السكانية بشكل ايجابي وفعال.



وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة أنه تم استعراض اختصاصات المجلس القومي للسكان وما يقوم به من أنشطة التي تتضمن دارسة الموضوعات المتعلقة بالسكان ووضع أنواع الخطط السكانية والبرنامج الزمني منها وغيرها فضلاً عن اعداد الخطة السكانية ببمحافظة وذلك بمتابعة السيد المحافظ وبمشاركة كافة الجهات المعنية في هذا المجال مشيراً إلى العمل على الاستراتيجية للسكان 2015/2030 بالاضافة إلى عقد اجتماعات ومناقشة اللجنة المعنية للسكان برئاسة اللواء المهندس سكرتير عام المحافظة لعرض الخطة ومعرفة نقاط الضعف ووضع حلول لها، مشيراً إلى عرض محاور الخطة الاساسية كـ (محور تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ، محور التعليم ، صحة الشباب والمراهقين ، الاعلام والتواصل الاجتماعي ، تمكين المرأة) فضلاً عن دور الجهات في تحقيق الاستراتيجية والاضافات من القيادات.

عقد لقاءات بأعضاء لجان ومنسقي القضية السكانية بالمراكز والقرى (1)

عقد لقاءات بأعضاء لجان ومنسقي القضية السكانية بالمراكز والقرى (3)

عقد لقاءات بأعضاء لجان ومنسقي القضية السكانية بالمراكز والقرى (5)