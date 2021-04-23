«الصحة»: تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن بلقاح فيروس كورونا المستجد

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا منذ بدء التطعيم.

وأشارت لـ"الدستور" إلى الاستمرار في تسجيل رغبات المواطنين للحصول عن لقاح فيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون مواطن، حتى الآن، على الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للحصول على اللقاح.

وأوضحت أن كل لقاحات فيروس كورونا المستخدمة في مصر ثبتت مأمونيتها وفاعليتها، من خلال الدراسات التي أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية.

وقالت إنه من المقرر استقبال ما يقارب مليونا من لقاح "سينوفارم" الصينى خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى اللقاحات المقرر الحصول عليها التحالف الدولي للأمصال واللقاحات، والتى ستصل إلى 4.5 مليون جرعة خلال الـ4 أسابيع المقبلة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الخميس، عن خروج 545 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 165348 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 872 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 219774 من ضمنهم 165348 حالات تم شفاؤها، و 12914 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.