مواعيد مسلسل ملوك الجدعنه على mbc2.. وتردد القناة عبر النايل سات

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يدير الكثير من المتابعي الدراما الرمضانية محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة مواعيد مسلسل ملوك الجدعنه على mbc2 والذي يحظى يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر كافة القنوات والمنصات الالكترونية الناقلة له، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير قصة المسلسل ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له وأبرز نجوم الفن المشاركين فيه.

مواعيد مسلسل ملوك الجدعنه على mbc2 في رمضان

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة بطولة الفنان أحمد سعد والفنان مصطفى شعبان عبر شاشة قناة MBC 2 يوميا خلال شهر رمضان 2021 في تمام الساعة السابعة مساء و يتم إعادته مرتين يوميا الأولى في تمام الساعة 12 ونصف صباحا والثانية الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة حيث لقى المسلسل منذ حلقاته الأولى نسب مشاهدة عالية حيث تدور أحداثه حول شابين " سفينة و سرية" يعملان في مجال النحارة تصنيع الأخشاب من أحد الأحياء الشعبية لم يحظيا على قدر كاف من التعليم ويبدأ معا رحلة الصعود وجمع أموال طائلة من تجارة الأخشاب عقب كشف تجارة العتال في تجارة المخدرات.

تردد قناة mbc 2 العارضة لمسلسل ملوك الجدعنة في رمضان

يمكن المتابعي الدراما الرمضانية مشاهدة أحداث مسلسل مصطفى شعبان و احمد سعد " ملوك الجدعنة" والذي يحظى على نسب مشاهدة عالية منذ إذاعة الحلقات الأولى منه عبر شاشة قناة Mbc 2 على ترددها الجديد عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على 12015 واستقطاب رأسي ومعدل الترميز 27500 و معامل تصحيح الخطأ 5/6 بجودة عالية في الصورة والصوت HD تليق بمتابعي القناة.

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قصة مسلسل ملوك الجدعنة رمضان 2021

أبطال مسلسل ملوك الجدعنة

يشارك كلا من الفنان أحمد سعد والفنان مصطفى شعبان مجموعة كبيرة من نجوم الفن في بطولة مسلسل ملوك الجدعنة أبرزهم الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة رانيا يوسف والفنانة ياسمين الرئيس والفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد صفوت وكان آخر أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان المسلسل من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى حيث تدور أحداثه داخل الحارة المصرية و أفراد الطبقة الشعبية لذلك حظي مواعيد مسلسل ملوك الجدعنه على mbc2 على نسب مشاهدة عالية محركات البحث العالمية.