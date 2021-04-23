مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يناقش استعدادات العام الدراسى

اجتمع مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والذى يضم مجموعة من الشخصيات الألمانية الحكومية والمصرية الهامة والمؤثرة فى مجال التعليم العالى فى البلدين عن طريق خاصية الفيديو كونفرس.

وناقش المجلس أهم المستجدات والموضوعات المتعلقة بالجامعة ، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية وتطبيق أعلى معايير الجودة الألمانية والإستعدادات اللازمة للعام الدراسى المقبل 2021- 2022.

حضر الاجتماع بيتر جرايسلر ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الفيدرالية الألمانية (BMBF)، الدكتور سيريل نون السفير الألماني بمصر، الدكتورة دوروثيا رولاند السكرتير العام لهيئة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)، انيتا شافان والتى شغلت منصب وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى الفيدرالية الألمانية (BMBF)، الأستاذ الدكتور بيتر فرانكنبيرج الوزير الأسبق للعلوم والبحث العلمى والفنون بولاية بادن فيرتمبرج، الأستاذ الدكتور ولفجانج ريسل رئيس جامعة شتوتجارت.

كما حضر الدكتور مايكل ويبر رئيس جامعة أولم، الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الأستاذ الدكتور ديتر فريتش نائب رئيس مجلس الأمناء ، برند فيشر المسئول عن منطقة التعليم العالي الأوروبية والتدويل بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى الفيدرالية الألمانية (BMBF)، الدكتور أولريتش زورن شريك في د.هورن للاستشارات الاقتصادية والمحاسبة القانونية بأولم .

ومن الجانب المصرى الدكتور إبراهيم الدميري عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الألمانية بالقاهرة ووزير النقل الأسبق، الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة الأسبق والدكتور حمدي عبد العزيز رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سابقاً .

يذكر أنه تم إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة مع الجامعة الألمانية بالقاهرة الأسبوع الماضي بالتعاون مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام الدولة بالبعد البيئي في كافة المجالات نظرًا لتأثيراته الكبيرة على الصحة والاقتصاد والإنسان. ففي مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة عملت جاهدة على الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على مدار العاميين الماضيين.