حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بأسيرط

قاد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة مفاجئة بعدة مناطق بحي شرق وغرب مدينة أسيوط للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، شارك فيها أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب ومروان إبراهيم نائب رئيس حي شرق والمتابعة الميدانية بالمحافظة والتموين والطب البيطري والاشغالات لمتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية.



وتم المرور على الأسواق بشارع يسري راغب وسنتر العربي التجاري وميدان المحطة وتم تحرير عدد ١٢ محضر غرامة عدم ارتداء الكمامة كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي.



كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بإشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز ومشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز حملة تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهي والكافيتريات للتأكد من التزام بالقرارات الصادرة وتم مصادرة بعض الشيش وغلق بعض المقاهي المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.



قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



يأتي هذا طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية للوقائية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين.



وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بمواصلة الحملات اليومية المفاجئة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة والمطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بيم كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس مؤكدا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.



يذكر أن محافظ أسيوط ناشد المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

حملات لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بحي شرق وغرب ومركز الفتح (7)

حملات لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بحي شرق وغرب ومركز الفتح (6)

حملات لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بحي شرق وغرب ومركز الفتح (5)

حملات لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بحي شرق وغرب ومركز الفتح (3)

حملات لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بحي شرق وغرب ومركز الفتح (2)