«بورسعيد» تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات ومؤسسات الشرطة

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة ، تكثيف حملات التطهير والتعقيم التى تقوم بها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، والتى تتم بالتوازى فى كافة المؤسسات العامة والحكومية والمستشفيات ودور العبادة و الميادين للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى .

وأوضح المحافظ أن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز القوارض تم تعقيم وتطهير مستشفيات ( الزهور والحميات والتضامن ، المبرة ، والنصر التخصصى ) وأقسام شرطة العرب والمناخ والشرق و قسم التوريدات والسجل المدنى .

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس ، واتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى ، مؤكدا على أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات و الميادين حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

وكان قد أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أنه فى إطار خطة المحافظة لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، فإنه يتم التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والدفع بحملات التطهير المتواصلة فى كافة المؤسسات العامة والخاصة والمدارس والمنشآت الطبية و الدينية وغيرها ، لافتا أن أعمال التطهير تتم بالتوازى حرصا على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى .

وأوضح المحافظ أن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز القوارض تم تعقيم وتطهير مبنى محكمة بورسعيد ومستشفى الحميات والتضامن والمبرة وديوان عام المحافظه و مستشفي السلام و مركز الاشعة المقطعية حيث تتم أعمال التطهير على درجة كبيرة من الكفاءة لمنع انتشار الفيروس المستجد .

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس ، واتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى ، مؤكدا على أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات و الميادين ، مؤكدا تقديم كافة الدعم بما يساهم فى الحفاظ على أبناء المحافظة خلال هذه المرحلة الحرجة.

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