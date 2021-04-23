الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بورسعيد» تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمستشفيات ومؤسسات الشرطة

تعقيم
تعقيم

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة ، تكثيف حملات  التطهير والتعقيم التى تقوم بها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، والتى تتم بالتوازى فى كافة المؤسسات العامة والحكومية والمستشفيات ودور العبادة و الميادين للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى .

 

وأوضح المحافظ أن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز القوارض تم تعقيم وتطهير مستشفيات (  الزهور والحميات والتضامن ، المبرة ، والنصر التخصصى ) وأقسام شرطة العرب والمناخ والشرق و قسم التوريدات والسجل المدنى .

 

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس ، واتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى ، مؤكدا على أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات و الميادين حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

 

وكان قد أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أنه فى إطار خطة المحافظة لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، فإنه يتم التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والدفع بحملات التطهير المتواصلة فى كافة المؤسسات العامة والخاصة والمدارس والمنشآت الطبية و الدينية وغيرها ، لافتا أن أعمال التطهير تتم بالتوازى حرصا على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى .

 

وأوضح المحافظ أن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز القوارض تم تعقيم وتطهير مبنى محكمة بورسعيد  ومستشفى الحميات  والتضامن  والمبرة  وديوان عام المحافظه و مستشفي السلام و مركز الاشعة المقطعية   حيث تتم أعمال التطهير على درجة كبيرة من الكفاءة لمنع انتشار الفيروس المستجد  .

 

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس ، واتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى ، مؤكدا على أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات و الميادين ، مؤكدا تقديم كافة الدعم بما يساهم فى  الحفاظ على أبناء المحافظة خلال هذه المرحلة الحرجة.

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تعقم اللواء عادل الغضبان بورسعيد تكثيف أكد

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