إعدام 45 طن أرز منتهي الصلاحية بالشرقية

أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الشرقية، إلى قيام فريق مراقبة الأغذية بالمديرية ومفتشي مكاتب الأغذية بالعاشر من رمضان وبلبيس، بالاشتراك مع أعضاء اللجنة المشكلة من مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، بإعدام 45 طن أرز مستورد من الخارج، لصالح إحدى شركات الإستيراد ببلبيس، وذلك بالمدفن الصحي ببلبيس فور ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين .

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مؤكداً استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية علي المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها كل الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وفى ذات السياق وللحفاظ على صحة المواطنين، كانت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، قد شنت حملة بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية وإدارة الطب البيطري بههيا، برئاسة الدكتور محمد شحاتة، مدير الادارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة ربع نقل بيضاء محملة بكمية من اللحم البقري مقدارها 84 كيلوجراما مذبوحة خارج السلخانة ومختومة بأختام غير معلومة، وتم تحرير المحضر رقم 581 لسنة 2021 جنح أ. د. ط. ههيا.

كما قام قطاع جنوب الشرقية بحملة تموينية علي الأنشطة التجارية بمدينة بلبيس برئاسة عاطف عراقي حسن، رئيس القطاع، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر جنح للمخالفين.