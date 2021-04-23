يعمل بأحد البنوك الكبرى.. 7 معلومات عن الشقيق الأصغر للرئيس مبارك

بعد وفاته اليوم

توفى اليوم الجمعة، عصام الدين محمد الشقيق الأصغر للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعد صراع مع المرض.

وقال حسن الغندور، أحد مؤسسي حركة "أبناء مبارك"، إنه تواصل صباح اليوم مع نجلة عصام الدين مبارك، التي أكدت له وفاة والدها، قبل ساعات، إثر وعكة صحية بعد صراع طويل مع المرض.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن الشقيق الأصغر للرئيس السابق محمد حسنى مبارك:

- هو الشقيق الأصغر للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ويسمى عصام الدين مبارك.

-عصام الدين مبارك كان يعمل بأحد البنوك الكبرى.

- ارتبط بعلاقة طيبة مع الرئيس السابق وتوفى فى عمر 65 عاما.

- كان يقيم في القاهرة، بعد انتقاله من محافظة المنوفية.

- وكان الكثيرين من المحيطين به لا يعلمون صلة القرابة بين وبين الرئيس السابق، حيث فضل العيش فى هدوء.

- كان يتسم بالتواضع والهدوء، ويحافظ على العيش كشخص طبيعي وعادي دون لفت الأنظار إليه باعتباره شقيقًا للرئيس.

- كان الظهور الأخير لعصام الدين مبارك، هو خلال الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في فبراير الماضي، وسبقها ظهوره خلال الجنازة العسكرية والعزاء الذين أقيموا بعد رحيله.

يذكر أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك توفى في 25 فبراير 2020، بعد صراع طويل مع المرض، ليواري جسده الثرى بمقابرة العائلة في مصر الجديدة، عقب جنازة عسكرية بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الملوك والرؤساء العالم، واستقبلته الفرقة العسكرية بها بعزف النشيد الوطني و21 طلقة مدفع، ومشاركة العديد من أنصاره ومحبيه وأسرته.