المغرب: هزة أرضية بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختير

أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختير، اليوم الجمعة، بعرض سواحل مدينة الصويرة.



وأوضحت شبكة المراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن الهزة، التي حدد مركزها بعرض سواحل مدينة الصويرة ، وقعت في حدود الساعة الثانية صباحا و 59 دقيقة و24 ثانية (توقيت جرينيتش).

وأضاف بيان لشبكة المراقبة والأنذار الزلزالي،أن هذه الهزة سجلت على عمق 33 كلم، عند التقاء خط العرض 31.807 درجة شمالا وخط الطول 10.172 درجة غربا.

وأعلن المعهد المغربى للجيوفيزياء، منذ نحو شهرين، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات بمقياس"ريختر"، اليوم الخميس، بإقليم أشتوكة آيت باها.

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالى، التابعة للمعهد نفسه، أن الهزة حدد مركزها بساحل "سيدي بيبي"، مضيفة أن هذه الهزة سجلت على عمق 5 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.205 درجة شمالاً وخط الطول 9.777 درجة غربًا.

وبحسب المعهد الوطني الجيوفيزيائي، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب، سجلت في 2016، هزة أرضية بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر، بعرض سواحل الناظور.

وأوضح المعهد - في بيان - أنه تم تسجيل الهزة في نحو الساعة الرابعة و34 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، لافتا إلى تسجيل هزة أرضية أخرى بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر في ذات المنطقة، بعد ساعة و20 دقيقة من الهزة الأولى.

ولم ترد أي بيانات حول وقوع خسائر في الأرواح أو البنيات والممتلكات الخاصة والعامة.