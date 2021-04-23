الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 15 في انقلاب سيارة بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى عند مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن المنيا برئاسة  اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارًا من إدارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل غرب قرية بلنصورة التابعة إداريا لمركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا بالطريق الصحراوي الغربي، ما أدى إلى أصابة 15 شخصًا.

وتبين بالتحريات الأولية وقوع الحادث إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنيا لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءه.

جدير بالذكر أن  أعلنت مديرية الطرق بمحافظة المنيا، عن إعادة رصف وتوسعة طريق المشروع من طريق طراد النيل اتجاه التل بمركز مطاى.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ تعمليات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة.

كما توجه محافظ المنيا بأصدق التهانئ، لأهالي محافظة المنيا، وللشعب المصري العظيم في تلك المناسبة الغالية، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

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