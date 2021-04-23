الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطناُ بقرية سنور في بني سويف

ضمن قافلة طيبة استمرت يومين

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

10 عيادات تضمنتها القافلة

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة على المحافظ ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سنور مركز بني سويف على مدار يومين، مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، والجراحة، والعظام، الأسنان، النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وسط إجراءات وقائية مشددة ، وأنه الكشف على 1505مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، كانت من بينها 105حالات في معمل دم ، و20 حالة معمل طفيليات ، و28 حالة أجري لها أشعة، استصدار 5 قرارات نفقة دولة ، تحويل 21 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، و44 حالة موجات فوق صوتية.

عقد ندوات تثقيف صحي

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 106 مواطنين، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا ، السعار ،أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

وأكد وكيل الوزارة أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة، وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسق القوافل العلاجية ومسؤول الإمداد الطبي.

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