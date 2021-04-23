أحمد العوضي يكشف كواليس أول مشهد مع ياسمين عبد العزيز في «اللي مالوش كبير»

أكد أنه سعيد باندماج الجمهور مع مصطلحات «الخديوي»

قارب الفنان احمد العوضي، من إنهاء تصوير احداث مسلسله الجديد "اللي مالوش كبير"، و يتبقى له حوالي أسبوع وينتهي تمامًا من تصويره .

وأكد الفنان لـ "الدستور"، أنه سعيد بالمشاركة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في احداث العمل قائلا :"المشهد الذي جمعني بها في أول حلقات العمل، لاقى حالة انتشار كبيرة وردود أفعال جيدة وخاصة بسبب المصطلحات التي ذكرناها في المشهد" .

وتابع العوضي :«أرى حالة اندماج كبيرة بين الجمهور وكلام الخديوي وغزل خلال مشاهد المسلسل، وللعلم توقعنا سويًا أن نصل لحالة نجاح كبيرة، بسبب اجتهادنا وتعبنا الكبير على الشخصيات التي قدمناها، بالإضافة إلى تعب كل من شارك في العمل وهذا أمر أسعدنا للغاية» .

متابع جيد لآراء الجمهور

وأستكمل العوضي :«الحمد لله هذا نجاح كبير وأنا متابع جيد لآراء الجمهور مثلما ذكرت، وأعتقد أن كل ذلك التوفيق جاء بسبب المجهود الكبير الذي بذلته ويبذله كل من شارك في هذا العمل، وسعدت كثيرًا عندما رأيت صفحات كبيرة تضع صورتي وبجانبها الكلمات التي ابتكرتها للشخصية فهذا هو النجاح بالنسبالي ».

يعرض مسلسل «اللي مالوش كبير» الجديد عبر قناة «سي بي سي» بصورة حصرية، حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي، وكان آخرها مسلسل «ونحب تاني ليه» رمضان الماضي.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» حول فتاة تدعى «غزل» من الطبقة المتوسطة التي تضطرهم الظروف للزواج من رجل ثري يكبرها بسنوات، ولكن سرعان ما تحاول التخلص منه وتدخل في علاقة عاطفية مع أحد الشباب الذي يحاول مساعدتها في مشكلاتها.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من النجوم أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد، والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.